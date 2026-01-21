Sábado – Pense por si

21 de janeiro de 2026 às 15:47

“Um grande e belo pedaço de gelo”: Donald Trump fala sobre a Gronelândia no Fórum de Davos

O presidente norte-americano abordou esta quarta-feira em Davos, na Suíça, a questão da Gronelândia e lembrou que os Estados Unidos libertaram o território durante a 2.ª Guerra Mundial.

