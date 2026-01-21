Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de janeiro de 2026 às 18:46

António Costa diz que “é boa notícia” Trump descartar uso de força para anexar Gronelândia

O presidente do Conselho Europeu relembrou que os aliados não se devem atacar.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)