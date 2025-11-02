Sábado – Pense por si

Mundo

Trump ameaça Nigéria com “ação militar" e pede que governo nigeriano ajude comunidades cristãs

Lusa 15:19
As mais lidas

O presidente norte-americano acusa a Nigéria de não proteger os cristãos de grupos extremistas.

O presidente norte-americano, Donald Trump, revelou que ordenou ao Departamento da Defesa que prepare uma “possível ação” militar na Nigéria para,a legadamente, travar a violência contra as comunidades cristãs naquele país.

Donald Trump representa os Estados Unidos numa cimeira
Donald Trump representa os Estados Unidos numa cimeira EPA/VINCENT THIAN / POOL

“Se o governo nigeriano continuar a permitir o assassinato de cristãos, os Estados Unidos vão suspender de forma imediata todo o apoio e assistência à Nigéria e poderemos muito bem invadir esse país agora desonrado, com armas em punho, para aniquilar completamente os terroristas islâmicos que estão a cometer essas atrocidades”, escreveu na rede social Truth Social o presidente norte-americano. Trump ameaçou ainda: "Se lançarmos o ataque, será rápido, violento e certeiro".

O secretário de defesa norte-americano, Pete Hegset, garantiu que já estão a “preparar-se para a ação”. “O assassinato de cristãos inocentes na Nigéria — e em todo o lado — deve parar imediatamente”, escreveu na rede social X. “Ou o Governo nigeriano protege os cristãos, ou nós vamos matar os terroristas islâmicos que estão a cometer estas atrocidades horríveis”, assegurou.

Várias regiões da Nigéria têm sofrido com ataques perpetrados por grupos islâmicos extremistas, sendo o Boko Haram, o principal grupo violento a operar nas fronteiras nigerianas. Mas a verdade é que o Boko Haram ataca igualmente comunidades muçulmanas e não apenas cristãs.

O aumento de ataques contribuiu para mais críticas contra Bola Tinubu, que venceu as eleições de 2023 prometendo diminuir a violência no país.

Tópicos Crime Terrorismo Nigéria Donald Trump Boko Haram
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Ledo
Pedro Ledo
Cyber crónicas

Defesa Institucional para ciberataques!

Nenhuma tecnologia, por mais avançada, pode compensar a falta de consciência e responsabilidade humana. O erro humano continua a ser a principal causa de incidentes de segurança — e isso não resulta de má-fé, mas de desinformação e hábitos incorretos.

Menu shortcuts

Trump ameaça Nigéria com “ação militar" e pede que governo nigeriano ajude comunidades cristãs