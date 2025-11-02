Trump ameaça Nigéria com “ação militar" e pede que governo nigeriano ajude comunidades cristãs

O presidente norte-americano acusa a Nigéria de não proteger os cristãos de grupos extremistas.

O presidente norte-americano, Donald Trump, revelou que ordenou ao Departamento da Defesa que prepare uma “possível ação” militar na Nigéria para,a legadamente, travar a violência contra as comunidades cristãs naquele país.



Donald Trump representa os Estados Unidos numa cimeira EPA/VINCENT THIAN / POOL

“Se o governo nigeriano continuar a permitir o assassinato de cristãos, os Estados Unidos vão suspender de forma imediata todo o apoio e assistência à Nigéria e poderemos muito bem invadir esse país agora desonrado, com armas em punho, para aniquilar completamente os terroristas islâmicos que estão a cometer essas atrocidades”, escreveu na rede social Truth Social o presidente norte-americano. Trump ameaçou ainda: "Se lançarmos o ataque, será rápido, violento e certeiro".

O secretário de defesa norte-americano, Pete Hegset, garantiu que já estão a “preparar-se para a ação”. “O assassinato de cristãos inocentes na Nigéria — e em todo o lado — deve parar imediatamente”, escreveu na rede social X. “Ou o Governo nigeriano protege os cristãos, ou nós vamos matar os terroristas islâmicos que estão a cometer estas atrocidades horríveis”, assegurou.

The killing of innocent Christians in Nigeria — and anywhere — must end immediately. The Department of War is preparing for action. Either the Nigerian Government protects Christians, or we will kill the Islamic Terrorists who are committing these horrible atrocities. pic.twitter.com/C0v9RHGoS1 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 1, 2025

Várias regiões da Nigéria têm sofrido com ataques perpetrados por grupos islâmicos extremistas, sendo o Boko Haram, o principal grupo violento a operar nas fronteiras nigerianas. Mas a verdade é que o Boko Haram ataca igualmente comunidades muçulmanas e não apenas cristãs.

O aumento de ataques contribuiu para mais críticas contra Bola Tinubu, que venceu as eleições de 2023 prometendo diminuir a violência no país.