UE exige libertação de jornalistas detidos pelos huthis no Iémen

Lusa 16:54
Zayed e o escritor Oras Al Iryani estão desaparecidos desde a última semana de setembro, depois de terem sido detidos pelos huthis na capital.

A missão da União Europeia para o Iémen exigiu hoje a libertação de todos os jornalistas que os rebeldes huthis mantêm detidos há vários meses.

ONU exige libertação de jornalistas detidos pelos Huthis no Iémen
ONU exige libertação de jornalistas detidos pelos Huthis no Iémen Reuters

No final de outubro, a Federação Internacional dos Jornalistas denunciou o rapto de mais um repórter, Majed Zayed, colaborador de meios de comunicação independentes sediados no Iémen, como o Nafzet Al Yemen, o Almawqea Post e o Mda Press, quando saía de um centro médico em Saná, a capital do país.

Zayed e o escritor Oras Al Iryani estão desaparecidos desde a última semana de setembro, depois de terem sido detidos pelos huthis na capital.

A organização Repórteres Sem Fronteiras tinha já denunciado também que, desde março, pelo menos sete jornalistas foram sequestrados pelos insurgentes e encontram-se desaparecidos ou presos nas cadeias do país.

“Os profissionais da comunicação social continuam a enfrentar graves riscos por exercerem o seu trabalho no Iémen”, lamentou a missão da União Europeia numa mensagem publicada na rede X, quando se assinala o Dia pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas.

“Condenamos todas as violações contra jornalistas e exigimos a sua proteção permanente”, acrescentou, antes de exigir a libertação imediata de todos os repórteres detidos.

