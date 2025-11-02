Zayed e o escritor Oras Al Iryani estão desaparecidos desde a última semana de setembro, depois de terem sido detidos pelos huthis na capital.
A missão da União Europeia para o Iémen exigiu hoje a libertação de todos os jornalistas que os rebeldes huthis mantêm detidos há vários meses.
ONU exige libertação de jornalistas detidos pelos Huthis no IémenReuters
No final de outubro, a Federação Internacional dos Jornalistas denunciou o rapto de mais um repórter, Majed Zayed, colaborador de meios de comunicação independentes sediados no Iémen, como o Nafzet Al Yemen, o Almawqea Post e o Mda Press, quando saía de um centro médico em Saná, a capital do país.
Zayed e o escritor Oras Al Iryani estão desaparecidos desde a última semana de setembro, depois de terem sido detidos pelos huthis na capital.
A organização Repórteres Sem Fronteiras tinha já denunciado também que, desde março, pelo menos sete jornalistas foram sequestrados pelos insurgentes e encontram-se desaparecidos ou presos nas cadeias do país.
“Os profissionais da comunicação social continuam a enfrentar graves riscos por exercerem o seu trabalho no Iémen”, lamentou a missão da União Europeia numa mensagem publicada na rede X, quando se assinala o Dia pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas.
“Condenamos todas as violações contra jornalistas e exigimos a sua proteção permanente”, acrescentou, antes de exigir a libertação imediata de todos os repórteres detidos.
UE exige libertação de jornalistas detidos pelos huthis no Iémen
Nenhuma tecnologia, por mais avançada, pode compensar a falta de consciência e responsabilidade humana. O erro humano continua a ser a principal causa de incidentes de segurança — e isso não resulta de má-fé, mas de desinformação e hábitos incorretos.
O que se tem pedido aos polícias nos aeroportos é que se transformem em técnicos de informática, tradutores, assistentes de turismo e até operadores de máquinas de reconhecimento facial. Isto não é função policial.