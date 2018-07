A 4 de Julho, o Tribunal Superior do estado de Uttarakhand, na Índia, decidiu que os animais devem gozar dos mesmos direitos que os humanos. Segundo o The Indian Express, a decisão indica que "todo o reino animal incluindo as espécies de aves e aquáticas são declaradas entidades legais com personalidades distintas e com os correspondentes direitos, deveres e responsabilidades".

Esta decisão vai além da protecção às vacas, consideradas animais sagrados e protegidas por lei. As vacas não podem ser incomodadas, maltratadas ou mortas na Índia.

O tribunal defendeu o estatuto "humano" dos animais em resposta a uma petição que pedia novas regras para os cavalos que viajavam entre a Índia e o Nepal. Com esta decisão, quer proteger e promover um maior bem-estar para os animais.

Além disso, os cidadãos do estado indiano foram declarados responsáveis pelos animais. "Todos os cidadãos do estado de Uttarakhand são declaradas pessoas in loco parentis [responsáveis] pelo bem-estar e protecção dos animais".