O Supremo Tribunal da Índia despenalizou esta quinta-feira as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, decisão histórica no país que põe fim a uma proibição do século XIX. Após quatro anos de despenalização, o país voltou a considerar a homossexualidade crime em 2013.O tribunal considerou ilegal, de forma unânime, um artigo do código penal que condenava as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. "A lei converteu-se numa arma contra a comunidade LGBT", defendeu o presidente do Supremo Tribunal, Dipak Misra, citado pela AFP. "Qualquer relação sexual consensual entre dois adultos - homossexuais, heterossexuais ou lésbicas - não pode ser considerada inconstitucional".Na Índia, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo podiam ser punidas com até dez anos de prisão.