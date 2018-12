Uma vítima de violação acusada de tentativa de homicídio em El Salvador foi considerada inocente e libertada. Imelda Cortez, de 20 anos, estava presa desde Abril de 2017, após ter dado à luz uma bebé fruto de uma relação abusiva com o seu padrasto de 70 anos.

A jovem poderia enfrentar até 20 anos de prisão após as autoridades terem indicado que Imelda não havia denunciado a gravidez ou pedido ajuda médica para a bebé. Mas, na manhã desta segunda-feira, o tribunal reduziu a acusação de tentativa de homicídio para abandono e declarou Cortez inocente de qualquer crime. Durante todo o julgamento, Imelda Cortez referiu sempre que desconhecia que estava grávida.

O tribunal salvadorenho referiu os danos emocionais e psicológicos infligidos pela violência sexual que Imelda sofreu durante a sua infância para concluir que a jovem não poderia ter agido de maneira diferente.

El Salvador é um de quatro países onde qualquer tipo de aborto é ilegal, mesmo em casos de violação, de risco de vida da mãe ou de deformação do feto. A criminalização do aborto no país foi decretada há 21 anos, através de decisões políticas e sem direito a debates ou votos por parte do povo quanto aos direitos reprodutivos das mulheres.

No caso de Cortez, a jovem foi encaminhada para o hospital após queixar-se de dores severas e hemorragias. Os médicos suspeitaram de aborto e chamaram a polícia, que descobriu a menina recém-nascida numa casa de banho exterior ao estabelecimento médico. A bebé foi examinada e os médicos não encontraram qualquer tipo de danos corporais. Foi nesse momento que Cortez descobriu que havia estado grávida como resultado de uma violação do seu padrasto de 70 anos.

Depois de ser acusada de tentativa de homicídio da criança, o padrasto visitou-a no hospital, ameaçando que a iria matar a ela, aos seus irmãos e à sua mãe se denunciasse o abuso. No entanto, um paciente do hospital ouviu a conversa e relatou-a a uma enfermeira, que chamou a polícia.

Inicialmente, investigadores acusaram Cortez de inventar a violação para justificar o seu crime, mas um teste de ADN confirmou a paternidade do bebé. O seu padrasto foi detido mas não foi acusado de qualquer crime.

Imelda é a sexta mulher a ser erradamente aprisionada só neste ano em El Salvador mas outras 24 estão ainda a servir penas de prisão entre os 15 e os 30 anos.

"Estamos muitos felizes pela Imelda mas não esqueceremos as outras 24 mulheres ainda presas e a sofrer de complicações do parto. Elas têm de ser libertadas", afirmou Paula Avila-Guillen, advogada que fez parte da defesa da jovem no processo.