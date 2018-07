A polícia espanhola lançou um mandato de captura internacional a Guillermo Fernández Bueno por ter fugido da prisão. Bueno foi condenado, em 2000, a 26 anos de prisão por ter violado duas mulheres e matado uma delas, e as autoridades de Espanha suspeitam que já não se encontre no país.

O homem de 41 anos obteve uma saída precária para ir a casa durante sete dias. Recluso na prisão El Dueso, no norte de Espanha, era suposto que Guillemo voltasse no domingo, dia 22 de Julho. Mas tal não aconteceu. A polícia também procura o paradeiro da parceira de Fernández Bueno, uma educadora social, que conheceu há anos atrás na prisão de Santander. Como não se sabe onde ela está, as autoridades não descartam a hipótese de os dois terem fugido juntos.

Nos últimos anos, o preso seguiu vários programas de reintegração voluntários, como cursos de "viver sem violência". Desde 2012, o recluso beneficiou de diferentes autorizações para sair da prisão aos fins-de-semana, e nunca ocorreu nenhum problema.

O jornal espanhol El Mundo avança que a fuga já estava combinada entre os dois, depois de terem negado pela segunda vez ao prisioneiro o regime de semi-liberdade. Ainda assim, o porta-voz do Agrupamento dos Órgãos da Administração das Instituições Penitenciárias Nacho Gutiérrez, em declarações à agência de notícias Efe, afirmou que o prisioneiro não fugiu da prisão, mas cometeu um crime muito grave ao violar a sua licença e não voltar.

As Forças de Segurança do Estado estenderam o perímetro de procura para fora do território nacional. Também foram disseminados os seus dados e fotografias através das redes sociais. Se a polícia o apanhar, o juiz poderá aumentar anos à sua condenação, por ter violado a sua autorização para saída precária.