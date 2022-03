Tribunal da ONU vai decidir 'assim que possível' pedido da Ucrânia para parar guerra

Ucrânia diz que a Rússia ter deixado "lugares vazios no tribunal diz muito" e acusa Moscovo de distorcer o conceito legal de genocídio para justificar a invasão.

O Tribunal Internacional de Justiça vai decidir "assim que possível" o pedido de emergência da Ucrânia para a Rússia parar com as hostilidades no seu país, acusando o governo russo de distorcer o conceito legal de genocídio para justificar a invasão.