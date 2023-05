Tribunal confirma condenação de Sarkozy a três anos de prisão

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

REUTERS/Benoit Tessier

Sarkozy tinha recorrido da decisão que remonta a 2021, por corrupção e tráfico de influências.De acordo com a decisão, dois destes três anos seriam de pena suspensa, e Sarkozy teria que usar pulseira eletrónica no ano restante, em vez de cumprir pena num estabelecimento prisional.A advogada de Sarkozy garante que o cliente não cometeu crimes: "É inocente das acusações. Vamos levar isto até ao fim. É só o início", afirmou Jacqueline Laffont.O político de 68 anos abandonou o tribunal sem falar com os jornalistas. Vai agora recorrer à mais alta instância de França, o Cour de Cassation.Sarkozy foi dado como culpado de tentar subornar um juiz após abandonar o cargo e de tráfico de influências em troca de informação confidencial sobre uma investigação à sua campanha de 2007. E este mês, procuradores pediram que o antigo presidente seja julgado por corrupção e financiamento ilegal de uma campanha eleitoral relacionados com fundos da Líbia que o favoreceram em 2007.O único outro presidente francês a ter sido condenado em tribunal durante a Quinta República é Jacques Chirac, considerado culpado de corrupção em 2011.