Kyle Rittenhouse alega 'legítima defesa'. Acusação diz que não há arrependimento

Terminaram esta segunda-feira as alegações finais no processo Kyle Rittenhouse. O jovem de 18 anos está em julgamento acusado de homicídio em primeiro grau. Esta segunda-feira caiu a acusação de posse ilegal de arma. Kyle Rittenhouse admitiu que matou duas pessoas e feriu uma terceira, mas disse que o fez em legítima defesa.



O procurador encarregue do caso afirmou que Rittenhouse não pode alegar ter agido em legítima defasa já que terá sido o jovem a "provocar todo o incidente" quando apontou a sua arma a um dos manifestantes. A defesa argumentou que o jovem terá tentado resistir a Joseph Rosenbaum (uma das vítimas) que lhe tentava, alegadamente, remover a arma das mãos. "Eles [a defesa] vão fazer-vos acreditar que Joseph Rosenbaum tentou tirar a arma porque sabem que não podem alegar legítima defesa se enfrentaste um hormem desarmado. Perde-se o direito a proclamar legítima defesa quando se é a pessoa que levou a arma, quando se é a pessoa que criou o perigo, quando se é a pessoa que provocou os outros", afirmou o procurador.



Durante o julgamento, Kyle Rittenhouse emocionou-se ao dar o seu testemunho, dizendo, entre lágrimas, que apenas disparou por se sentir ameaçado. "No lugar das testemunhas, ele quebrou em pranto por ele mesmo, não pelas pessoas que magoou naquela noite", atacou o procurador. "Não há qualquer remorso ou preocupação por ninguém que não ele", concluiu.