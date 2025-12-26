Sábado – Pense por si

Mundo

Ataque com faca no metro de Paris faz três feridos

Luana Augusto
Luana Augusto 18:21
Suspeito já foi detido.

Um homem esfaqueou, esta sexta-feira, três mulheres na linha 3 do metro de Paris - que liga Bagnolet a Levallois-Perret.

Ataque no metro de Paris: passageiros usam escadas rolantes
Ataque no metro de Paris: passageiros usam escadas rolantes EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Os ataques ocorreram esta sexta-feira entre as 16h15 e as 16h45 locais (15h15 e 15h45 de Lisboa) nas estações Arts-et-Métiers, République e Opéra, segundo informou uma fonte policial ao jornal . Após o incidente, as vítimas foram atendidas de imediato pelos bombeiros de Paris que, de acordo com a mesma fonte policial, sofreram apenas ferimentos ligeiros: duas delas nas costas e nas coxas.

"[Uma] jovem ficou ferida na coxa", afirmou uma mulher que estava na estação République no momento do ataque. "Havia bastante sangue. O corte era bem profundo."

Segundo o Le Parisien, o suspeito fugiu pela linha 8 do metro depois de ter atacado estas mulheres com uma faca, no entanto, acabou por ser detido na sua casa em Sarcelles. O homem terá 25 anos e será natural do Mali, segundo a fonte policial.

"Graças às imagens das câmaras de segurança, o Serviço Regional de Segurança de Transportes (SRT), responsável pela investigação aberta por acusações de tentativa de homicídio e agressão agravada com arma, identificou um indivíduo (nascido em 2000), conhecido da polícia por diversos delitos, incluindo danos à propriedade", confirmou ao jornal a Procuradoria de Paris.

As autoridades entretanto já descartaram a possibilidade de terrorismo, ainda de acordo com informações obtidas pelo jornal francês. Tudo indica que o indivíduo em questão sofre de problemas mentais.

O metro voltou a funcionar na normalidade cerca de duas horas depois do ataque.

Em atualização

Investigação
