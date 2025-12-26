Em todos os Estados Unidos o mau tempo obrigou a cancelar mais de um milhar de voos.
Centenas de voos foram cancelados esta sexta-feira nos principais aeroportos de Nova Iorque devido à aproximação de uma tempestade de neve. A "Big Apple" deverá registar 13 a 23 centímetros de neve entre as 16h00 (hora local) de hoje e as 13h00 de sábado, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA.
Tempestade de neve causa cancelamentos de voos em Nova Iorque e nos EUA.
Olga Federova / Lusa-EPA
Em todo o país mais de mil voos foram cancelados até às 10h00 de Nova Iorque (15h00 em Lisboa), segundo o site da FlightAware. Cerca de metade dos cancelamentos eram voos de ou para os três principais aeroportos de Nova Iorque: LaGuardia, JFK e Newark.
Também os aeroportos de Detroit e Boston registam cancelamentos e atrasos em diversos voos.
As autoridades de Nova Iorque emitiram um alerta para os condutores devido às condições atmosféricas e os riscos de piso escorregadio.
Tempestade de neve cancela centenas de voos em Nova Iorque