Três mortos e 15 feridos arrastados pelas ondas em Tenerife

Fortes ondas causaram quatro incidentes diferentes ao longo da costa da ilha espanhola, no sábado.
Três pessoas morreram e 15 ficaram feridas depois de ondas fortes as terem empurrado para o mar, na ilha espanhola de Tenerife, informaram, este domingo, as autoridades locais.
Ondas fortes em Tenerife provocam mortos e feridosLusa
Ao todo foram quatro o incidentes registados ao longo da costa da ilha. Um homem e uma mulher morreram e dezenas pessoas ficaram feridas depois da ondulação os ter empurrado para o oceano nos municípios de La Guancha, Puerto de la Cruz e Santa Cruz de Tenerife, indicaram os serviços de emergência locais, citados pela Associated Press. Uma terceira vítima mortal - um homem - foi encontrado a flutuar perto de uma praia em Granadilla.
Um dos incidentes aconteceu pela manhã e envolveu seis turistas franceses, em Santa Cruz de Tenerife, que não respeitaram as barreiras de segurança. Uma das turistas tinha ferimentos graves e foi transportada para o hospital de helicóptero Os restantes tinham apenas ferimentos ligeiros e foram assistidos no local, ainda que quatro tenham sido internados, segundo o El País.
À tarde foi dado o alerta para várias pessoas que tinham caído ao mar em Puerto de La Cruz. Quando as equipas de emergência chegaram, vários populares já tinham resgatado as pessoas da água, mas uma mulher estava em paragem cardiorrespiratória que já não foi possível reverter. Os restantes nove afetados foram transportados para o hospital, estando três deles em estado grave e quatro com ferimentos moderados ou ligeiros.
O outro homem que morreu estava na zona de Charco del Viento. Foi chamado um helicóptero para o resgatar, porém assim que chegou ao heliporto, as equipas de emergência confirmaram o óbito devido às lesões que apresentava.
As autoridades tinham alertado a população para ondulação e ventos fortes, tendo desaconselhado passeios à beira-mar ou que as pessoas permanecessem junto à costa para fazer fotografias ou vídeos.
