Cerca de 20 milhões de pessoas na China foram aconselhadas a tomar medidas de isolamento face à transmissão do coronavírus. Três cidades chinesas, Wuhan, Ezhou e Huanggang, foram fechadas aos transportes e os seus habitantes fecharam-se em casa, em quarentena.

Esta quinta-feira, as autoridades fecharam as linhas de transporte rumo a Wuhan e às cidades próximas de Huanggang e Ezhou. Os serviços de autocarro, metro e ferries foram suspensos, e as estações de comboio e o aeroporto encerrados a passageiros que saiam das cidades.

Pelo menos 633 pessoas foram infetadas com o coronavírus, cuja origem foi identificada em Wuhan. As autoridades chinesas relatam que esta quinta-feira, 95 pacientes encontravam-se em estado crítico. Em Wuhan, morreram 17 pessoas desde a deteção do vírus no fim de dezembro.





O que já se sabe sobre o novo vírus detetado na China? Pelo menos 17 pessoas já morreram do novo coronavirus que foi primeiro detetado na China. O primeiro surto do virus originou-se na cidade de Wuhan e desde então já mais de 470 casos foram detetados por todo o mundo, com particular incidência na China.





O vírus também foi detetado nos Estados Unidos, Taiwan, Coreia do Sul, Tailândia, Jaoão, Macau e Hong Kong.

A nova preocupação das autoridades reside no feriado do Ano Novo Lunar na China, cujas celebrações começam no sábado. Centenas de milhões de pessoas cruzam o país para festejarem com as famílias, o que pode criar novos focos de infeção. Em Pequim, já foram canceladas as maiores celebrações para conter o vírus.

Em Wuhan, as prateleiras dos mercados estão vazias e não se encontram produtos frescos no mercado local, relata o jornal The Guardian. As bombas de combustível estão sobrelotadas e nas farmácias, não há mais máscaras faciais.

Em Huanggang, os locais de lazer como cinemas e cibercafés foram encerrados e os cidadãos foram instados a não sair de casa a não ser em circunstâncias especiais.

Em Pequim, o representante da Organização Mundial de Saúde (OMS) Gauden Galea já tinha considerado "o isolamento de 11 milhões de pessoas algo sem precedentes na história da saúde pública, por isso é certamente uma recomendação que tenha sido feita pela OMS". Galea referia-se apenas à população de Wuhan, que é uma cidade industrial e interface de transportes.