O grupo que ficou preso durante 17 dias numa gruta, na Tailândia, fez parar o mundo.

Bem-dispostos e com apetite, todos os rapazes parecem estar bem de saúde, agora que acabou o pesadelo da gruta de Tham Luang. Já têm caprichos gastronómicos e circulam pelos corredores do hospital. O caso teve um final feliz esta terça-feira, dia 10 de Julho, quando os últimos miúdos - e o professor - foram resgatados. Mas a aventura que começou há mais de duas semanas.



Foi depois de um treino de futebol no dia 23 de Junho que foram dar um passeio de bicicleta que acabou naquela gruta onde o nível das águas subiu e os deixou encurralados, a cerca de quatro quilómetros da entrada. Só foram descobertos no dia 2 de Julho, altura em que o mundo ficou atento à espectacular operação de salvamento que contou com especialistas de todo o mundo.

Todos os ingredientes se juntaram para nascer uma história tão dramática quanto emocionante. A possível subida do nível da água, o dificílimo e apertado acesso à zona, o facto de alguns rapazes não saberem nadar, a morte de um dos mergulhadores e a descida dos níveis de oxigénio (estavam a 15% quando o normal é 21%) deixaram o país em suspenso para saber o que ia afinal acontecer ao grupo. O treinador da equipa terá sido presença fundamental – como foi monge durante 10 anos conhecia o poder da meditação, sabia a ferramenta poderosa que podia ser naquela situação.

Helicópteros, ambulâncias, muitos jornalistas e os maiores especialistas em mergulho em gruta do mundo cruzaram-se nos últimos dias na Tailândia. Revemos, passo a passo, a delicada operação – dos planos de salvamento, às peripécias, contratempos e dramas vividos no terreno. Leia a história completa na edição número 741 da revista SÁBADO, nas bancas quinta-feira, 12 de Julho.