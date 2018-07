A esposa do mergulhador Samarn Kunan, que morreu durante os esforços de resgate da equipa de futebol na gruta na Tailândia, lembra-o como um "herói" e diz que sente muito a sua falta.

Valeepoan Kunan, a viúva, colocou uma fotografia na sua conta de Instagram com o falecido marido, escrevendo "Eu amo-te tanto". "Sinto a tua falta", acrescentou. "Tu és o meu coração… a partir de agora quando acordar, quem é que irei beijar?", questionou-se.

Samarn Kunan, com 38 anos, morreu no dia 6 de Julho após ter perdido a consciência. Sofreu de falta de oxigénio durante a missão de levar mais tanques para dentro da gruta, pouco depois de o primeiro grupo de crianças ter saído da gruta Tham Luang graças aos esforços dos mergulhadores e restantes membros da operação.



Kunan era um antigo SEAL da Marinha tailandesa e foi a única vítima mortal do sucedido em Tham Luang. Depois de deixar os SEALs em 2006, trabalhou no Aeroporto Suvarnabhumi em Banguecoque até se juntar à missão de resgate no dia 1 de Julho.

O mundo deveria lembrar-se de Samarn, defendeu Narongsak Osottanakorn – líder da operação de socorro. Numa conferência de imprensa depois da missão de 17 dias estar concluída, frisou: "Samarn Kunan é o verdadeiro herói." "No dia em que ele faleceu, a equipa inteira ficou muito triste. Mas nós usámos este desgosto e vimos que ele deu a sua vida por esta causa", acrescentou.

Muitas pessoas de diversas nacionalidades têm dado os seus pêsames a Valeepoan através das redes sociais. "Os nossos corações estão contigo e com a tua família neste momento difícil", lê-se num comentário de um utilizador do Instagram. "O teu marido é tão corajoso. O mundo não vai esquecer a sua bondade e tudo o que ele fez para salvar estas crianças", escreveu outra pessoa.

Segundo a Reuters, uma artista tailandesa prometeu criar uma estátua em honra de Samarn, que seria colocada na província de Chiang Rai, onde se situa a gruta.

Valeepoan Kunan também absolveu as crianças de qualquer culpa: "Que quero dizer-vos, crianças, para não se culparem, por favor", disse.