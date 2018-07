Os 12 rapazes e o seu treinador de 25 anos desapareceram a 23 de Junho na gruta de Tham Luang (Chiang Rai), no Norte da Tailândia, ficando desaparecidos durante mais de uma semana e saindo da gruta apenas 17 dias depois, com a ajuda de mergulhadores de vários países.

Prendeu as pessoas a jornais, televisões, rádios e telemóveis. Agora a história dos 12 rapazes que ficaram presas numa gruta na Tailândia pode fazer com que milhares de pessoas se agarrem às cadeiras das salas de cinema. Ainda o grupo estava preso pela água na gruta e já se preparava um documentário e vários filmes. Ao todo são seis os filmes de ficção baseados em factos verídios que estão a ser preparados e um documentário já pronto, do Discovery Channel, que recebeu o nome Resgate na Tailândia. O documentário será transmitido a 30 de Julho, em Portugal.Vira Rojpojchanarat, ministro da cultura tailandês, explicou ao site The Nation que há "cinco empresas internacionais de produção de cinema propuseram fazer um filme e um documentário sobre a operação de salvamento aos ministérios do Comércio e dos Negócios Estrangeiros". Mas há também uma produtora tailandesa que pretende filmar um filme baseado na história das crianças.Foi por estes vários pedidos que o governo tailandês decidiu criar uma comissão especial para acompanhar estes projectos e garantir a veracidade da história e ao mesmo tempo acautelar "a exactidão da história, os direitos da equipa, os profissionais de salvamento e outras agências relacionadas, bem como a imagem da Tailândia".