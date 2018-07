Primeiro-ministro garante que serão reforçadas as medidas de segurança dentro e fora do complexo de grutas para proteger os visitantes.

O complexo de grutas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, Tailândia, onde 12 jovens futebolistas e o treinador ficaram presos mais de duas semanas, vai ser transformado em museu. O objectivo, explicou o coordenador da operação de salvamento, é mostrar como se desenrolou o resgate dos 13 elementos.



"Vamos criar um museu vivo, para mostrar como se desenvolveu toda a operação", anunciou o coordenador do resgate, Narongsak Ossottanakorn, em conferência de imprensa: "Vai ser uma base de dados interactiva. O espaço vai passar a ser outra grande atracção [turística] da Tailândia".



A ideia de transformar o espaço em destino turístico já originou pedidos de cautela dos locais, que recordam que devem ser colocados alertas mais explícitos e em mais lugares pois é sabido que o complexo é propício a inundações que dificultam a saída - como aconteceu com o grupo que ficou preso na gruta a 23 de Junho e só saiu esta terça-feira. O primeiro-ministro, Prayuth Chan-ocha, garantiu que serão reforçadas as medidas de segurança dentro e fora do complexo de grutas para proteger os visitantes.



As autoridades tailandesas já anunciaram que o complexo de grutas será fechado esta quinta-feira, mas não indicaram durante quanto tempo o acesso estará fechado.



O resgate dos 12 rapazes, com idades entre os 11 e os 16 anos, e do seu treinador de futebol, de 25 anos, que durante mais de duas semanas estiveram encurralados numa gruta na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia, foi concluído na terça-feira.



A operação de resgate foi realizada em três fases. No domingo saíram quatro crianças, na segunda-feira mais quatro e, no último dia, as últimas quatro crianças e o treinador.



O grupo de 12 jovens jogadores e treinador foi explorar a área depois de um jogo de futebol no dia 23 de Junho. As inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída da gruta e dificultaram a sua localização pelas equipas de resgate, que só aconteceu passados nove dias.