Stormy Daniels foi detida num clube de strip em Ohio. Segundo o seu advogado, Daniels foi detida por deixar um cliente tocá-la durante a performance.

Foi detida esta quinta-feira a actriz pornográfica Stormy Daniels, que alega ter tido um caso em 2006 com o presidente dos EUA, Donald Trump, cujo advogado terá pago o silêncio à norte-americana. De acordo com a CNN, Daniels foi presa enquanto fazia um espectáculo num clube de strip e em Ohio. A razão da detenção? Segundo o advogado da actriz pornográfica, Daniels terá deixado um cliente tocá-la durante a performance.



"Ela foi detida por alegadamente deixar um cliente tocá-la (de uma maneira não-sexual) enquanto estava em palco! Estão a brincar comigo?", disse Michael Avenatti. "Estão a usar recursos policiais para isto? Deveria haver prioridades maiores", continuou. A actriz foi detida devido à lei do Estado de Ohio: um profissional que apareça nu com regularidade, num negócio sexualmente orientado, não tem permissão de tocar num cliente ou alguém com quem não tenha grau parentesco.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">She was arrested for allegedly allowing a customer to touch her while on stage in a non sexual manner! Are you kidding me? They are devoting law enforcement resources to sting operations for this? There has to be higher priorities!!! <a href="https://twitter.com/hashtag/SetUp?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SetUp</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Basta?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Basta</a></p>— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) <a href="https://twitter.com/MichaelAvenatti/status/1017273930543980544?ref_src=twsrc%5Etfw">12 de julho de 2018</a></blockquote>

Avenatti disse ainda que Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, foi detida por dar um "espectáculo que já fez em centenas de strip clubs dos Estados Unidos". "Isto foi uma detenção politicamente motivada", concretiza.



Recorde-se que a estrela pornográfica e Donald Trump enfrentam-se num processo judicial desde que, no princípio do ano, foi publicado na imprensa que Cohen fez um pagamento à actriz antes das presidenciais norte-americanas em 2016. A ex-actriz diz que teve um affair com o magnata, entre 2006 e 2007, e que o advogado do presidente dos Estados Unidos lhe terá dado dinheiro para não o revelar. No início de 2018, Stormy Daniels, nome artístico de Stephanie Gregory Clifford, 39 anos, recorreu aos tribunais para renunciar ao pacto, um litígio judicial que ainda não foi resolvido.