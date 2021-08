Tiroteio no aeroporto de Cabul provoca um morto

O aeroporto de Cabul foi palco de um tiroteio entre um grupo armado não identificado e as forças ocidentais e guardas afegãos. O incidente, do qual resultou um militar afegão morto, aconteceu na madrugada desta segunda-feira, anunciaram as forças militares alemãs.



O tiroteio acontece quando milhares de estrangeiros e afegãos tentam fugir do país, depois de há uma semana, os talibã terem tomado a capital do Afeganistão.



Além do guarda afegão que perdeu a vida, mais três ficaram feridos, junto ao portão norte do aeroporto.