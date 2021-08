Estados Unidos retiraram mais de 10 mil pessoas de Cabul no domingo

Kamala Harris, vice-presidente do EUA, defendeu que, neste momento, o mais importante é garantir que os cidadãos afegãos que se encontram junto do aeroporto de Cabul conseguem sair do país: "Haverá muito tempo para analisar o que aconteceu".

No domingo, as forças militares norte-americanas conseguiram retirar mais de dez mil pessoas que estavam no aeroporto de Cabul, segundo informações avançadas esta segunda-feira pela Casa Branca e citadas pela Reuters. Na última semana, desde que os talibã assumiram o domínio do território afegão, os Estados Unidos retiraram cerca de 37 mil pessoas.