Biden sobre pressão no G7 onde se vai discutir futuro do Afeganistão

Joe Biden será um homem sob pressão durante a reunião desta terça-feira do G7. Em cima da mesa a situação do Afeganistão e o receio que o tempo para retirar milhares de pessoas do território ocupado pelos talibã se esteja a esgotar rapidamente.



O caos e a violência esporádica têm marcado a última semana no aeroporto de Cabul. As evacuações dos milhares de afegãos que correram para o aeroporto, enquanto as tropas ocidentais se retiram do país, tem sido feita "em pé de guerra". A forças norte-americanas assinaram, no ano passado, um acordo de paz com os talibã para fazerem a sua retirada até 31 de agosto.



Um diplomata da NATO explicou à Reuters que milhares de afegãos voltaram para casa, depois de terem percebido que a situação nas províncias era "relativamente calma". Embora tenha sublinhado que não existem praticamente relatórios de segurança e dos serviços de inteligência sobre os distritos mais remotos.