Tiroteio em Tulsa mata quatro pessoas

Um homem entrou dentro do hospital St. Francis, em Tulsa, no estado norte-americano de Oklahoma e assassinou quatro pessoas durante a passada quarta-feira, antes de disparar de forma fatal sobre si mesmo. O homem estava armado com uma espingarda e um revólver.