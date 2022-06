Rússia assume controlo da maior parte da cidade de Severodonetsk

A Rússia assumiu o controlo da maior parte da cidade industrial de Sievierodonetsk, na Ucrânia, anunciou, esta quinta-feira, o ministério da Defesa da Grã-Bretanha.



A Grã-Bretanha disse que a Ucrânia, provavelmente, permanece ainda no controlo da linha do rio nos locais de passagem entre Severodonetsk e a cidade vizinha de Lysychansk. O objetivo dos russos concentra-se, agora, na conquista de toda a região de Lugansk, na Ucrânia.



A Reuters noticiou ontem que as forças russas controlavam 70% da cidade Sievierodonetsk, informação avançada por um governador da região.



A primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, referiu, numa entrevista à ABC News, que conceder território à Rússia seria "conceder uma liberdade" e não ia acabar com a invasão do presidente Putin.



"Os ucranianos não podem aceitar com normalidade todas as declarações que, às vezes, ouvimos de líderes de países – em alguns casos, líderes de países grandes e influentes. Não pode apenas conceder partes do seu território, é como conceder uma liberdade", disse a mulher do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



Acrescentou que a região de Donbass, onde se concentra a ofensiva russa, será recuperada pela Ucrânia.