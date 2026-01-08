Sábado – Pense por si

08 de janeiro de 2026 às 13:13

Dois mortos em tiroteio durante funeral em igreja nos EUA

Pelo menos duas pessoas morreram e seis ficaram feridas, esta quarta-feira, em um ataque no parque de estacionamento de uma igreja mórmon em Salt Lake City, no estado norte-americano do Utah, enquanto decorria um funeral no interior do edifício.

