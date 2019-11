Se um supermercado deita comida ao lixo, ainda se pode considerar que esta seja sua propriedade? E quem a remove do caixote, comete um furto? O Tribunal Constitucional Federal alemão foi chamado a retirar estas dúvidas após duas jovens terem sido condenadas pelo crime de tirar fruta, iogurtes e vegetais de um contentor do supermercado.Franziska Stein, de 26 anos e Caroline Krüger, de 28, foram condenadas por um tribunal local pelo crime de furto. Em segunda instância, o Tribunal Superior da Baviera manteve o veredicto e ambas foram condenadas a uma multa suspensa de €225 cada uma e a oito dias de trabalho comunitário num banco alimentar, relata a BBC.Num blogue, as jovens afirmam estar a ajudar a sociedade ao minimizar o desperdício de comida, num país onde se deitam fora 12 milhões de toneladas por ano. "Quisemos convencer o Supremo Tribunal da Bavária da nossa opinião que livrar-se de comida no caixote do lixo é ficar sem propriedade sobre ela", escreveram. "Numa altura de crise climática, a proteção da nossa subsistência está a ser rebaixada."A noção de propriedade será fulcral na Justiça, pois a acusação defende que os caixotes pertenciam ao supermercado e as estudantes não tinham direito a tomar decisões acerca do seu conteúdo. Também alega que seria diferente caso o supermercado tivesse colocado a comida de que se queria desfazer num contentor aberto, para as pessoas se servirem.Os factos remontam a 28 de junho de 2018, quando as jovens abriram o caixote do lixo do supermercado Edeka em Olching, perto de Munique. O contentor estava trancado, e depois de o abrirem Franziska e Caroline retiraram alguns alimentos. Porém, acabaram travadas por dois polícias que lhes esvaziaram as mochilas e as obrigaram a deitar a comida fora.A Sociedade pelos Direitos Civis da Alemanha está a ajudar as jovens e alega que casos como estes nem deveriam ser levados a tribunal pela reduzida gravidade.Segundo o jornal Süddeutsche Zeitung, transformar a comida em fertilizante ou convertê-la em alimentação para os animais não seduz as empresas, por ser muito caro e exigir gastos de combustível.