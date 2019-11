O filho do antigo presidente da Alemanha Richard von Weizsäcker morreu esta terça-feira à noite, depois de ter sido esfaqueado em Berlim. Fritz von Weizsäcker acabava de dar uma palestra sobre doenças hepáticas no Hospital Schlosspark, quando foi atacado por um homem de 57 anos que assistia na primeira fila.

De acordo com o The Guardian, o suspeito detido pelas autoridades terá dito que queria vingança da família von Weizsäcker pelo papel que teve em providenciar fármacos venenosos usados na Guerra do Vietname através da empresa Böhringer – da qual Richard von Weizsäcker foi presidente nos anos 60, ainda antes de entrar na política.

O homem terá abordado Fritz von Weizsäcker no fim da sua palestra, esfaqueando-o repetidamente com uma faca. Um agente da polícia que não estava em serviço tentou impedi-lo, ficando gravemente ferido. O agressor acabou por ser detido pelas pessoas que assistiam à palestra.

O médico, de 59 anos, era o chefe do departamento de Gastroenterologia do Hospital Schlosspark e o filho mais novo do presidente da Alemanha entre 1984 e 1994. Richard von Weizsäcker faleceu em janeiro de 2015, com 94 anos.