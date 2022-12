TIME elege Volodymyr Zelensky como 'Personalidade do Ano'

A revista atribuiu ainda o prémio de "Heróis do Ano" às mulheres do Irão.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi eleito "Personalidade do Ano" pela revista Time. A publicação norte americana recordou ainda o "espírito ucraniano", num ano claramente marcado pela invasão russa.



Mas este não foi o único prémio atribuído por aquela que é uma das revistas mais conceituadas do mundo. Num concurso que conta com seis categorias, as mulheres do Irão venceram o prémio de "Heróis do Ano".

No mundo do desporto, o basebolista Aaron James Judge ganhou na categoria de "Atleta do Ano". Já nas artes, a banda feminina sul-coreana Blackpink – composta por Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa - arrecadou o prémio "Artista do Ano", enquanto a atriz Michelle Yeoh foi considerada o "Ícone do Ano".

Na ciência, o engenheiro americano Gregory Robinson levou o prémio "Inovação do Ano 2021" pelo trabalho desenvolvido no Telescópio Webb.



No ano passado, a "Personalidade do Ano" tinha sido atribuída a Elon Musk.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022