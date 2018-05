A Polícia Marítima portuguesa (PM), que se encontra na ilha grega de Lesbos, integrada na missão Poseidon, resgatou na madrugada de hoje 65 migrantes, que se encontravam em dois botes sobrelotados no mar Egeu, divulgou a corporação em comunicado.Segundo a PM, a primeira acção iniciou-se cerca das 2:00 horas, quando o Oficial de Ligação da embarcação ARADE recebeu a informação de que haveria um bote de migrantes em apuros.A equipa da Polícia Marítima dirigiu-se para a zona referenciada e resgatou 17 cidadãos sírios: quatro homens, quatro mulheres, das quais uma grávida, e nove crianças.A operação terminou com o desembarque dos migrantes em segurança no porto de Skala Skameneas.Pouco tempo depois, a Viatura de Vigilância Costeira da Polícia Marítima detectou, pelas 5:30, um eco radar de uma embarcação, tendo procedido à intercepção e abordagem do bote e constatado que se tratava de um grupo de 48 migrantes, de nacionalidades afegã, iraniana, camaronesa e congolesa, formado por 23 homens, oito mulheres e 17 crianças.Até ao momento, a Polícia Marítima detectou e retirou a salvo das águas do mar Egeu mais de quatro mil migrantes de diferentes nacionalidades que tentavam entrar na Europa numa travessia entre a Costa da Turquia e da Grécia.A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação Poseidon, sob égide da agência europeia Frontex e em apoio à guarda costeira grega, com o objectivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço.A missão, que está na ilha grega de Lesbos desde 1 de Maio de 2017, prolongará a sua presença até 31 de Outubro.