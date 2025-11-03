Terramoto no norte do Afeganistão mata pelo menos vinte pessoas

O porta-voz da agência de gestão de desastres do Afeganistão disse que a maioria dos feridos sofreu ferimentos leves e recebeu alta depois de uma avaliação inicial.

Um terramoto de magnitude de 6,3 escala de Richter atingiu o norte do Afeganistão nas primeiras horas desta segunda-feira, matando pelo menos vinte pessoas e deixando mais de 300 feridas.

Segundo o Ministério da Defesa afegão as equipas de resgate e ajuda humanitária chegaram às áreas afetadas pelo terremoto nas províncias de Balkh e Samangan, que foram as mais afetadas, e iniciaram as operações de resgate, incluindo o transporte de feridos e a prestação de auxílio às famílias.

Sharafat Zaman, porta-voz do Ministério da Saúde Pública, afirmou que o terremoto matou pelo menos vinte pessoas e feriu outras 320, já Yousaf Hammad, porta-voz da agência de gestão de desastres do Afeganistão, disse que a maioria dos feridos sofreu ferimentos leves e recebeu alta depois de uma avaliação inicial.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o epicentro do terremoto está localizado a 22 quilómetros a sudoeste da cidade de Khulm e que ocorreu às 00h59 a uma profundidade de 28 quilómetros.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram danos à histórica Mesquita Azul, na cidade de Mazar-e-Sharif. Apesar de vários tijolos terem caído das paredes, a estrutura das paredes permaneceu intacta. O local é um dos marcos venerados do Afeganistão e um importante ponto de encontro durante festivais islâmicos e culturais.

O terremoto também foi sentido em Cabul e várias outras províncias do Afeganistão, com menos intensidade.

Nos últimos anos o Afeganistão tem sido vítima de uma série de terremotos nos últimos anos e o país, empobrecido e sob a governação dos Talibãs, enfrenta dificuldades para responder a estes desastres naturais, especialmente nas regiões mais remotas, onde as construções são ainda mais precárias. O mais recente foi a 7 de outubro quando um terremoto com a magnitude de 6,3 originou pelo menos quatro mil mortos, antes disso a 31 de agosto um terremoto de magnitude de 6 afetou a zona leste, perto da fronteira com o Paquistão, matando mais de 2.200 pessoas