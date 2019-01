A China desenvolveu uma versão própria da "Mãe de todas as bombas", a mega bomba que os EUA revelaram em 2018.

A bomba em causa foi desenvolvida por uma empresa de defesa chinesa chamada China North Industries Group Corporation Limited. A empresa lançou um vídeo onde mostrava a bomba em ação, em Dezembro.

Segundo a imprensa regional chinesa, citada pelo Global Times, esta é a maior bomba não-nuclear desenvolvida pelos chineses.

A bomba é de tal forma grande que ocupa todo o espaço para transporte de armamento do avião bombardeiro Xi'an H-6K. A bomba terá cerca de cinco a seis metros de largura.

Segundo analistas militares chineses, a bomba pode ser utilizada para eliminar alvos fortificados, limpar áreas para aterrar e ainda aterrorizar combatentes inimigos.

O ano passado, o exército norte-americano largou a "Mãe de todas as bombas" no Afeganistão, sobre combatentes do auto-proclamado Estado Islâmico.