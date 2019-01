Impresso do site da Revista SÁBADO, em www.sabado.pt

Há menos estudantes europeus a candidatar-se a universidades britânicas

Com o Brexit a aproximar-se, o número de alunos provenientes da União Europeia (EU) a inscrever-se nas mais proeminentes universidades do Reino Unido caiu 3% no ano lectivo de 2018/2019.