É a primeira vez que a cidade norte-americana é liderada por uma mulher negra e lésbica, algo que fez "história". É também a segunda vez que Chicago tem uma mulher presidente.

Chicago elegeu pela primeira vez uma mulher afro-americana e homossexual para presidente da câmara municipal de Chicago, nos EUA. Lori Lightfoot fez "história" na terça-feira e tornou-se a segunda mulher a liderar aquela que é a terceira maior cidade do país

Lightfoot disputou a corrida com outra mulher afro-americana: Toni Preckwinkle, o que também foi uma estreia nos Estados Unidos.

No discurso pós-vitória, Chicago torna-se "uma cidade renascida", onde não interessa "a raça" ou "quem amamos". "Hoje fizemos mais do que história, criámos um movimento de mudança", disse. "Podemos ser estranhos uns para os outros, mas nesta cidade somos todos vizinhos", sublinhou.

Segundo a Associated Press, a recém presidente da câmara de Chicago nunca tinha sido eleita para um cargo público. Apesar de não ter currículo político, experiência para lidar com dossiês complicados não lhe falta: a antiga procuradora liderou a investigação à atuação policial realizada após a morte de Laquan McDonald, de 17 anos (baleado 16 vezes em 13 segundos por um polícia norte-americano), em 2014, e chefiou o Chicago Police Board, uma organização civil que monitoriza a atuação das autoridades na cidade.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">"In the Chicago we will build together, we will celebrate our differences. We will embrace our uniqueness. And we will make certain that we all have every opportunity to succeed."</p>— Lori Lightfoot (@LightfootForChi) <a href="https://twitter.com/LightfootForChi/status/1113265329923346433?ref_src=twsrc%5Etfw">3 de abril de 2019</a></blockquote>

Lightfood não terá um trabalho fácil pela frente. A nova mayor irá herdar uma cidade a viver uma escalada de violência entre gangs, reforma das forças de segurança, famílias negras a serem empurradas da cidade e suspeitas de corrupção política, que chegaram a ser algumas das bandeiras da candidata durante a campanha: a luta contra a corrupção e a defesa dos mais carenciados.

"Nós podemos e vamos conseguir quebrar este ciclo de corrupção da cidade. E nunca mais, nunca mesmo, permitir que os políticos usem os seus cargos em proveito pessoal", prometeu no palanque onde estava com a sua filha e companheira.

A eleição de Lighfood segue uma onde de vitórias de afro-americanos nos EUA, seguidas da vitória presidencial de Barack Obama em 2009: também São Francisco, Atlanta e Nova Orleães têm mayors negros. A nova presidente da câmara sucede a Rahm Emanuel, que decidiu não concorrer a um terceiro mandato.