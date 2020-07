A carregar o vídeo ...

Ted Yoho

Alexandria Ocasio-Cortez, congressista democrata da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, respondeu ao colega republicano que a insultou nas escadas do Capitólio. "À frente de jornalistas, o congressista Yoho chamou-me, e eu cito, 'uma cabra de merda'. Estas são as palavras que o congressista Yoho usou contra uma congressista."Ted Yoho insultou Ocasio-Cortez depois de lhe ter chamado "nojenta" por sugerir que o desemprego e a pobreza causados pela pandemia de Covid-19 estão a levar a um aumento do crime em Nova Iorque. Disse-lhe que ela estava "maluca" e quando lhe virou costas, insultou-a. Um jornalista do jornal The Hill confirmou ter ouvido as palavras "cabra de merda".No Congresso, esta quinta-feira, Ocasio-Cortez fez um discurso acerca do sucedido. "Quero esclarecer que os comentários do congressista Yoho não foram profundamente dolorosos ou penetrantes para mim. Porque eu tive um emprego da classe trabalhadora. Eu servi às mesas e andei de metro. Andei na rua em Nova Iorque. E este tipo de linguagem não é novo. Encontrei palavras ditas pelo sr. Yoho e homens a dizer as mesmas palavras que o sr. Yoho quando era assediada em restaurantes. Expulsei homens de bares por terem usado a linguagem do sr. Yoho.""Este assunto não é sobre um incidente. É cultural", afirmou a congressista, descrevendo uma cultura que "aceita a violência e a linguagem violenta contra as mulheres, uma estrutura de poder inteira que a apoia".

Ted Yoho abordou a polémica dizendo que era casado há 45 anos e tinha duas filhas e era "muito consciente da sua linguagem". "As palavras ofensivas a mim atribuídas pela imprensa não foram ditas por mim à minha colega, e se elas foram interpretadas dessa maneira, lamento pela má-interpretação. Não posso pedir desculpas pela minha paixão, por amar o meu Deus, a minha família e o meu país", afirmou no Congresso.

Ocasio-Cortez criticou Yoho por lançar as filhas na discussão. "O sr. Yoho mencionou que tem uma mulher e duas filhas. "Eu sou dois anos mais nova que a filha mais nova do sr. Yoho. Também sou filha de alguém. O meu pai, felizmente, não está vivo para ver como o sr. Yoho tratou a sua filha. Estou aqui porque tenho que mostrar aos meus pais que sou filha deles e que eles não me criaram para aceitar abusos cometidos por homens."



"Quando se faz isso a qualquer mulher, o que o sr. Yoho fez foi dar permissão a outros homens para que o façam às suas filhas. Ao usar essa linguagem, à frente da imprensa, deu permissão para se usar essa linguagem contra a sua mulher, as suas filhas, as mulheres na sua comunidade, e eu estou aqui para me erguer e dizer que isso não é aceitável."

Para Ocasio-Cortez, as ações de Yoho demonstram ao mundo como os homens poderosos podem ser agressivos verbalmente contra as mulheres. "Pode ter-se filhas e assediar mulheres sem remorsos. Pode ser-se casado, e assediar-se mulheres", considerou.