Pelo menos 95 pessoas morreram e 140 ficaram feridas na sequência de fortes tempestades de areia que afectaram o país na noite de quarta-feira (2 de Maio), segundo fontes locais e a BBC. Além das tempestades de areia, ventos e chuvas torrenciais abalaram várias regiões da Índia.

Segundo a BBC, as tempestades causaram "quebras de electricidade, desenraizamento de árvores, destruição de casas e morte de animais". Muitos cidadãos estavam a dormir nas suas casas quando estas "colapsaram depois de serem atingidas por sequências intensas de relâmpagos" e outros não sobreviveram devido à queda de árvores e muros.

As tempestades também afectaram três distritos perto de Rajasthan - Alwar, Bharatpur e Dholpur -, nos quais pelo menos 31 pessoas morreram. Fontes locais disseram que Alwar foi o distrito mais atingido e que os números de mortos podem subir. 64 pessoas faleceram em Uttar Pradesh e 43 em Agra.





"Estou a trabalhar há 20 anos e isto é o pior que já vi", disse Hemant Gera, responsável estatal destacado para lidar com a crise. "Tivemos uma tempestade intensa no dia 11 de Abril e 19 pessoas morreram, mas desta vez como foi à noite e muitas pessoas estavam a dormir, não conseguiram ter tempo para se refugiarem quando as paredes de barro colapsaram." Gera também anunciou que estão a tentar restaurar a electricidade depois da destruição de 200 a 300 postes durante a tempestade.

O fenómeno meteorológico também atingiu a capital do país (Nova Deli) e uma área circundante de 100 km.

Muitas escolas nos distritos mais afectados estão fechadas. O governo indiano também já anunciou que as famílias das vítimas a uma compensação monetária de 400 mil rupias (quase 5 mil euros) e que a região permanece em alerta com a previsão da continuação do mau tempo.

As tempestades de areia são um fenómeno comum no norte da Índia e costumam ocorrer no final de Junho. Este ano, surgiram dois meses antes do que é habitual e alcançaram temperaturas de 40 graus centígrados.





75 killed after dust storm leaves trail of destruction in north India https://t.co/f43eC6joul pic.twitter.com/wlCPGM84KX — Hindustan Times (@htTweets) 3 de maio de 2018