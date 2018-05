O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu o pagamento à estrela pornográfica Stormy Daniels, recuando na posição anteriormente dada, onde afirmava que não tinha conhecimento dessa transferência.Em três mensagens no Twitter, o chefe de Estado norte-americano frisou que o dinheiro usado "não teve nada a ver" com a campanha à presidência, e disse que as afirmações de Daniels são falsas e visam extorquir-lhe dinheiro.Recorde-se que também esta quinta-feira, Rudy Giuliani, antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, admitiu à estação de televisão Fox News que sabia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha "reembolsado" o seu advogado Michael Cohen pelo pagamento efectuado à actriz de filmes pornográficos Stormy Daniels.Através destas publicações de Twitter, Trump reconhece esse pagamento, referente a um contrato privado entre duas partes, mais conhecido por "acordo de não divulgação" (Non-Disclosure Agreement ou NDA, em inglês)."Estes acordos são muitos comuns entre celebridades e pessoas com dinheiro", diz Trump, acrescentando que o acordo foi usado para impedir "acusações falsas e extorcionistas feitas sobre ela sobre o relacionamento sexual, apesar de já ter assinado uma carta a admitir que não tinha havido relacionamento sexual."De acordo com o ex-autarca, Trump "tinha conhecimento de que havia a possibilidade de um acordo" com a actriz pornográfica, e que seria Michael Cohen a "encarregar-se do assunto". Recorde-se que o pagamento a Stormy Daniel servia supostamente para que Stormy Daniels não revelasse a relação sexual que manteve com Trump em 2006, pouco depois de se casar com a actual primeira-dama, Melania.A estrela pornográfica e Donald Trump enfrentam-se num processo judicial desde que, no princípio do ano, foi publicado na imprensa que Cohen fez um pagamento à actriz antes das presidenciais norte-americanas em 2016. No início de 2018, Stormy Daniels, nome artístico de Stephanie Gregory Clifford, 39 anos, recorreu aos tribunais para renunciar ao pacto, um litígio judicial que ainda não foi resolvido.