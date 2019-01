As cinco associações de táxis que convocaram a greve realizaram hoje uma conferencia de imprensa, solicitando ao governo regional, liderado por Angel Garrido, que tome a iniciativa de retomar as negociações com o setor e garantir uma "regulação efetiva" para os veículos de aluguer sem condutor.



O presidente da Federação Profissional de Táxi de Madrid, Julio Sanz, declarou que os motoristas de táxi têm "a consciência muito tranquila" e que a vontade "unânime" é não parar com a greve até conseguirem um resultado tangível.



Já o presidente da Associação Auto-Táxi de Madrid, Miguel Ángel Leal, garantiu que os taxistas "estão cada vez com mais moral", deixando a certeza aos poderes públicos que "as forças não vão acabar".



Durante o dia de hoje, dez manifestantes, três polícias e um jornalista sofrerem ferimentos ligeiros durante algumas altercações que ocorreram no quarto dia de protesto na zona da Instituição de Feiras de Madrid (Ifema), que originou uma detenção.



Os feridos foram atendidos por serviços de proteção civil, que explicaram que se registaram cortes e contusões, com apenas uma pessoa a ser transportada a uma unidade hospitalar devido a uma lesão no joelho.



A Ifema está a receber a Feira Internacional de Turismo (FITUR), que decorre até domingo.



A organização prevê a visita de mais de 140.000 profissionais e mais de 100.000 não profissionais. Cerca de 10.190 empresas de 165 países/regiões estão presentes na edição deste ano da FITUR, na qual Portugal tem uma das maiores delegações.



A denominada "guerra do táxi" tinha sido interrompida em 25 de outubro último, quando o parlamento espanhol avançou com uma lei para regular as atividades dos veículos de aluguer com condutor, que ainda aguarda a aprovação dos regulamentos de aplicação.



Os taxistas querem, nomeadamente, que se limitem as licenças para os veículos com condutor, que operam principalmente através das duas plataformas informáticas.



Segundo os taxistas, já há mais de 6.700 autorizações para veículos de aluguer com condutor a operar em Madrid.



A Comunidade da Catalunha anunciou na terça-feira ter alcançado um acordo com os taxistas que prevê a obrigação de os clientes dos veículos de aluguer sem condutor contratarem os seus serviços com pelo menos uma hora de antecedência.



A empresa Uber já avançou que com essa condição terá de abandonar a prestação de serviços que faz em Barcelona.

