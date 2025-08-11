Sábado – Pense por si

Tarifas: Trump suspende por 90 dias sobretaxas em importações da China

Lusa 11 de agosto de 2025 às 21:12
Se o prazo não fosse alargado, as tarifas norte-americanas sobre importações da China teriam regressado aos níveis de abril, quando a guerra tarifária entre as maiores nações comerciais do mundo estava no seu auge.

O Presidente norte-americano assinou uma ordem executiva suspendendo por mais 90 dias as sobretaxas punitivas nas importações da China, anunciou hoje a Casa Branca.

A mesma fonte adiantou à estação de televisão CNBC que a ordem presidencial foi assinada poucas horas antes da meia-noite nos Estados Unidos (já madrugada em Lisboa), quando devia expirar a anterior pausa de 90 dias na aplicação das tarifas de Donald Trump, enquanto as duas potências prosseguem negociações.

As tarifas de importação sobre produtos chineses chegaram a atingir os 145% nos Estados Unidos.

A China retaliou aumentando as tarifas sobre importações dos Estados Unidos e suspendendo exportações de terras raras, minérios usados pelas indústrias de energia, defesa, entre outras, e cuja cadeia de abastecimento Pequim controla.

Em maio, os dois lados concordaram em suspender reciprocamente a maioria das tarifas, depois de os negociadores se terem reunido pela primeira vez em Genebra, na Suíça.

Esta pausa de 90 dias termina na terça-feira, antes de Trump assinar a mais recente ordem para a prolongar.

A suspensão da aplicação das tarifas é o resultado esperado da última ronda de negociações entre negociadores comerciais norte-americanos e chineses, realizada em Estocolmo, na Suécia, no final do mês passado.

Tópicos Tarifas Televisão China Donald Trump Estados Unidos CNBC
