Sábado – Pense por si

TENSÃO. A “ZONA CINZENTA” DA RÚSSIA NA EUROPA

Os testes de Putin no Báltico

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 23:00

O episódio dos drones foi a mais grave de várias provocações que deixam os países vizinhos da Rússia em estado de ansiedade. Moscovo sente o pulso à NATO.

Em 2018, depois de uma série de jogos de guerra simulados, a Rand Corporation declarou que a Rússia poderia atropelar os três Estados bálticos – Estónia, Lituânia e Letónia – em 36 a 60 horas. O influente think tank norte-americano chegou ao ponto de afirmar que “os ativos militares da NATO nos países bálticos estavam tão desfasados dos da Rússia que pareciam convidar uma guerra devastadora, em vez de a dissuadir”. Oito anos depois da publicação do relatório, após a invasão da Ucrânia e a perda de previsibilidade dos Estados Unidos, Vladimir Putin testa cada vez mais a capacidade de resposta militar e política da NATO na sua frente oriental – e o que está a ver pode deixá-lo, por agora, satisfeito.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida
GLOBAL E LOCAL

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

Menu shortcuts

Os testes de Putin no Báltico