O ex-policia militar brasileiro Ronnie Lessa, suspeito de matar Marielle Franco, tem uma casa no mesmo condomínio fechado do presidente brasileiro Jair Bolsonaro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro."Não me lembro desse cara. Meu condomínio tem 150 casas", disse o chefe de Estado brasileiro à imprensa. Contudo, Bolsonaro não deixou claro se o seu filho mais novo, Jair Renan, namora uma filha de Lessa: "Meu filho Jair Renan disse naquele linguajar: 'papai, namorei todo mundo no condimínio, não lembro dessa menina."Ronnei Lessa é acusado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público brasileiro de ter alvejado 13 vezes contra o carro de Marielle, em março de 2018. Lessa começou a ser investigado após uma denúncia o identificar, tendo as imagens do crime aumentarem as suspeitas. O policia militar reformado também fez inúmeras pesquisas na internet sobre a vereadores, momentos antes da hora do crime.