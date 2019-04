Quem matou Marielle Franco? E a mando de quem? Estas duas perguntas surgiram logo depois de se saber que a vereadora fora assassinada, a 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Se quanto à segunda pergunta nada se sabe ainda, a resposta à primeira demorou 364 dias, mas aparentemente chegou: Élcio Vieira de Queiroz, que foi expulso da polícia civil, e Ronnie Lessa, polícia militar reformado.Os detidos têm em comum a antiga profissão e também a ligação ao Escritório do Crime, um grupo de outros (antigos e ainda no ativo) polícias, militares e bombeiros que têm licença de uso e porte de arma e hoje são seguranças privados, que controlam a vida nas favelas, elegem políticos e por 230 mil euros preparam meticulosamente as execuções. Até Marielle, nunca tinham sido apanhados, apesar das suspeitas de pelo menos 20 homicídios no Rio de Janeiro.

