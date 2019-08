O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil decidiu, por unanimidade, vetar um excerto de uma medida provisória que tirou a demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), passando-a para o Ministério da Agricultura.Com a decisão, a demarcação de terras indígenas mantém-se uma atribuição da FUNAI, órgão público brasileiro criado para preservar os direitos dos indígenas e que está subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, tutelado por Sérgio Moro.A transferência da demarcação de terras indígenas para a pasta da Agricultura estava prevista numa reestruturação administrativa anunciada numa medida provisória assinada pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro , em janeiro, mês em que tomou posse como chefe de Estado.Em maio esta mudança foi chumbada pelo Congresso, que tem o poder de invalidar medidas provisórias assinadas pelo Presidente do país depois que estas completarem 90 dias.No mês seguinte, Jair Bolsonaro publicou uma nova medida provisória para manter a demarcação de terras indígenas no Ministério da Agricultura e, dessa forma, beneficiar políticos e empresários ligados ao agronegócio que o apoiam e são contrários à regularização de reservas florestais e áreas indígenas.O novo decreto foi colocado em causa pelos partidos de esquerda – Rede Sustentabilidade, Partido dos Trabalhadores Partido Democrático Trabalhista – num recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal.O juiz do Supremo Luiz Roberto Barroso julgou favoravelmente as alegações destes partidos e suspendeu a mudança até que houvesse um julgamento definitivo, o que ocorreu hoje.A Fundação Nacional do Índio foi criada em 1967. É a coordenadora e principal executora da política relativa aos povos indígenas do Governo federal, sendo a sua missão "proteger e promover os direitos" destas populações, segundo o seu ‘site’ na internet."Cabe à FUNAI promover estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registo das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorizar e fiscalizar as terras indígenas", refere a mesma fonte, explicando que a fundação "também coordena e implementa as políticas de proteção aos povos isolados e recém-contactados".