Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundo

Imagem da explosão de uma refinaria em Moscovo torna-se viral e gera onda de memes

Renata Lima Lobo 22:49
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de junho
As mais lidas

O ataque com centenas de drones ucranianos atingiu várias regiões russas. Mas a explosão de uma refinaria em Moscovo tornou-se viral nas redes sociais, após a divulgação de imagens onde parece que lhe salta a tampa. Espreite alguns dos memes que circularam após o incidente.

A Ucrânia atingiu, na quinta-feira, uma importante refinaria de petróleo em Moscovo pela segunda vez numa semana, lançando enormes colunas de fumo negro sobre a capital e perturbando centenas de voos nos seus aeroportos, num dos maiores ataques com drones desde o início da invasão em larga escala da Rússia há mais de quatro anos. Mas as imagens do topo do reservatório a ser projetado pelo ar invadiu as redes sociais em formato meme.

A carregar o vídeo ...
Novas imagens mostram drones ucranianos a atingir refinaria em Moscovo
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Imagem da explosão de uma refinaria em Moscovo torna-se viral e gera onda de memes