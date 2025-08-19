Suécia desloca igreja centenária para evitar que seja engolida por mina

Igreja tem 113 anos de existência e teve de ser removida com a ajuda de um reboque gigante.
Como se desloca uma igreja centenária para cinco quilómetros de distância? Parece impossível mas é o que está a acontecer na Suécia.
Igreja de Kiruna, na Suécia, é deslocada para evitar ser engolida por minaFredrik Sandberg/TT News Agency via AP
A igreja de Kiruna, que conta já com 113 anos de existência, começou esta terça-feira ser transportada para um novo centro da cidade localizado a cinco quilómetros de distância, com a ajuda de um reboque gigante. Este cenário insólito ocorre num momento em que se verifica a expansão da maior mina subterrânea de ferro do mundo.
Desde que a mina começou a ser expandida que os residentes têm verificado rachas em alguns dos edifícios e nas estradas. Para evitar, então, que a cidade de Kiruna seja destruída, a Suécia começou a proceder em 2004 à mudança do centro da cidade. Só em julho, foram transferidos 25 edifícios, permanecendo apenas em Kiruna 16 casas, incluíndo a igreja.
Este edifício conta com aproximadamente 40 metros de largura e estima-se que pese cerca de 700 toneladas. A sua mudança iniciou-se esta terça-feira, e tendo em conta que o percurso deverá demorar 12 horas, estima-se que só chegue ao novo centro na quarta-feira. Será movida com a ajuda de um reboque gigante a uma velocidade entre os 0,5 e os 1,5 quilometros por hora, e para este trajeto, a operadora da mina, a LKAB, teve de alargar a estrada de 9 metros para 24 metros.
A igreja de Kiruna ficou concluída em 1912, e em 2001 o povo sueco elegeu-a como o "melhor edifício de todos os tempos construído antes de 1950", numa votação organizada pelo Ministério da Cultura. Localizada numa colina, foi construída neste local para que os fiéis pudessem ter uma vista panorâmica sobre a cidade de Kiruna - sendo hoje considerado o edifício mais característico da cidade, que recebe visitas regulares dos turistas.
A igreja havia sido, contudo, encerrada há um ano para se preparar para a sua transferência. A reabertura só deverá acontecer no final de 2026, já no novo centro da cidade.
