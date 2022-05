Soldado russo condenado a prisão perpétua por matar civil na Ucrânia

Um tribunal ucraniano condenou um soldado russo à prisão perpétua por matar um civil ucraniano de 62 anos a tiro enquanto este andava de bicicleta. Esta condenação encerra o primeiro julgamento por crimes de guerra cometidos durante a invasão russa.







O juiz afirmou que embora Vadim Shishimarin tenha cooperado com a investigação e expressado remorsos, o tribunal não podia aceitar a sua explicação em como não pretendia matar Oleksandr Shelipov quando disparou contra ele.

A procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, avançou estar a preparar 40 casos relacionados com crimes de guerra que podem ser julgados em breve. As autoridades ucranianas declaram já ter registado mais de 10 mil crimes de guerra em todo o país. Segundo juristas, avançar com julgamentos enquanto o conflito decorre é extremamente incomum e pode violar elementos da Convenção de Genebra.

Já na semana passada,se tinha declarado culpado pela morte do civil e pedido desculpa à viúva. Hoje, e apesar de na sexta-feira o seu advogado tenha pedido para que fosse absolvido sob a alegação de que apenas estava a cumprir uma ordem, foi condenado a uma pena de prisão perpétua.A Ucrânia assinalou que o julgamento de soldados russos por crimes de guerra cometidos na Ucrânia é uma prioridade.tem 21 anos e é natural de Ust Illyinkk, na região do sudeste da Rússia. No dia em que matou Oleksandr Shelipov, terá fugido com um grupo de soldados num carro roubado e quando passaram pelo ucraniano, um soldado ordenou que Vdisparasse para que não houvesse provas da sua passagem por aquela vila.A mãe do soldado russo que foi condenado deu uma entrevista à agência de notícias independente russa Meduza. Afirma que o filho era um jovem carinhoso e gentil que se juntou ao exército devido à falta de oportunidades existentes na sua cidade natal e para ajudar a sustentar a família depois do seu padrasto ter sido assassinado no ano passado.

Contou que a última vez que estiveram em contacto foi no final de fevereiro, e que Vadim Shishimarin lhe disse que iria ficar uma semana sem a contactar porque "tinha de desistir". "Se alguém te disser que eu fui para a Ucrânia não acredites", afirmou.