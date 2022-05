'Nunca senti tanta vergonha do meu país'. Diplomata russo denuncia crimes contra a Ucrânia e a Rússia

O conselheiro da Rússia para as Nações Unidas em Genebra bateu com a porta ao Kremlin e renunciou ao seu cargo, denunciando as atitudes de Moscovo na guerra com a Ucrânia. Numa carta assinada por Boris Bondarev e citada pela Sky News, o russo diz que nunca sentiu "tanta vergonha" do seu país como desde que a guerra começou e acrescenta mesmo que está a ser perpetuado um crime ao mesmo tempo contra a Rússia, a Ucrânia e todo o mundo.