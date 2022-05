Kim Jong-un participa sem máscara em funeral de mentor

Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, participou no funeral de Hyon Chol-hae e ajudou a carregar o caixão do general do exército e seu mentor, enquanto o país vive uma crise de covid-19.



Os meios de comunicação estatais informaram hoje que 2,8 milhões de pessoas adoeceram desde o final de abril devido a uma "febre" não identificada, que se suspeita ser covid-19. No entanto, o país fez um registo de apenas 68 mortes, o que foi considerado suspeito, porque a população não está vacinada.



Ainda assim, a cerimónia do funeral Hyon Chol-hae juntou "muitas" pessoas e soldados na rua que queriam expressar as suas condolências quando o caixão foi transportado para o cemitério, informou a agência KCNA.



Segundo avançou o The Guardian, o general do exército norte-coreano terá desempenhado um papel importante na formação de Kim Jong-un para líder do país, antes da morte do seu pai Kim Jong-il em 2011.



A agência de notícias do país citou Kim Jong-un, que referiu: "O nome de Hyon Chol-hae seria sempre lembrado junto com o ilustre nome de Kim Jong-il".



As fotografias partilhas pelos media estatais da Coreia do Norte mostram o líder do país sem máscara a ajudar a carregar o caixão com outros homens, estes sim, a usar a proteção individual.



A Coreia do Norte não possui materiais para fazer testagem dos casos de covid-19, por isso, desde o final do mês de abril, quando foi anunciado o primeiro surto do vírus, que o país relata apenas quantas pessoas têm febre diariamente.



O governo norte-coreano decretou um bloqueio nacional e outras medidas para diminuir a transmissão do vírus, mas as principais atividades agrícolas e económicas mantêm-se.