A epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus, detetado na China no final do ano, já infetou 85.203 pessoas, das quais morreram 2.921, segundo as autoridades dos 60 países e territórios afetados.

Subiu para 73 o número de casos de pessoas infetados por coronavírus em França, informou este sábado o ministro francês da Saúde, Olivier Veran.Como medida de prevenção, o governo gaulês proibiu eventos com mais de 5 mil pessoas em sítios confinados. "Todos os eventos públicos com mais de cinco mil pessoas em espaços confinados estão temporariamente banidos em toda a França", afirmou, acrescentado não existirem informações sobre novas mortes no país.Em atualização