Quanto tempo pode o coronavírus sobreviver num corrimão?

O novo tipo de coronavírus espalhou-se rapidamente por todo o mundo e chegou já a 60 países, com mais de 85 mil casos confirmados e quase três mil mortos. Para isso contribui o período de incubação da doença, que pode permanecer no sistema entre dois a 14 dias até ao aparecimento de sintomas. Mas quanto tempo pode este vírus sobreviver numa simples superfície, à espera de transmitir a doença à pessoa seguinte num espaço, seja ele público ou privado?

De acordo com o que já se sabe sobre outros tipos do coronavírus, como a SARS e a MERS que resultaram em surtos, especialistas acreditam que o Covid-19 seja, em grande parte, transmitido de pessoa para pessoa após o contacto próximo a um doente infetado – seja através da tosse ou do espirro.

O Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América, especialista nestas matérias, indica que é possível a uma pessoa ficar infetada por apenas tocar uma superfície ou objeto que tenha o vírus e depois tocar na própria boca, nariz ou olhos.





Graça Freitas: "As pessoas não têm de correr para ir comprar máscaras" A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou este sábado que não há ainda qualquer caso de coronavírus confirmado em Portugal, com todos os 59 casos suspeitos até ao momento a revelarem-se negativos.





Num artigo publicado este mês na revista científica Journal of Hospital Infection, que inclui uma análise sobre 22 estudos prévios dos vários coronavírus, investigadores norte-americanos concluem que o coronavírus pode permanecer infeccioso ou inanimado num período até nove dias em temperatura ambiente. No entanto, pode ser rapidamente eliminado através de desinfetantes ou dissipar-se a altas temperaturas.

O estudo não é especificamente sobre este Covid-19, mas ajuda a abrir o livro sobre como combater a nova epidemia se esta se comportar da mesma maneira. Em superfícies como cobre e ferro, vários tipos de coronavírus ficam ativos apenas durante cerca de duas horas, mas em materiais como o plástico ou cartão o tempo é maior.





Medicamento contra a SIDA usado na cura do primeiro caso de coronavírus em Espanha Hospital em Sevilha tem obtido bons resultados com este tratamento. - Mundo , Sábado.





Há, no entanto, boas notícias: a agência norte-americana que investiga estas doenças indica que existe um baixo risco de transmissão através de produtos ou embalagens em viagem durante períodos de dias ou semanas a temperatura ambiente. À Reuters, a porta-voz do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças norte-americano adianta ainda que este está a averiguar quão contagioso é este vírus estando em superfícies mais habituais no dia-a-dia.